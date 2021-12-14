Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко 13 декабря подписал приказ о 3-й дозе вакцины против коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Дополнительно прививаться смогут люди, имеющие медицинские показания из-за тяжелых заболеваний.

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Так, получить дополнительную дозу вакцины против COVID-19, независимо от того, какой вакциной они привились раньше, рекомендуют людям:

- с ВИЧ-инфекцией;
- с онкологией;
- после трансплантации органов;
- тем, кто проходят иммунодепрессивную терапию;
- тем, кто проходят иммуномодулирующую терапию;
- с иммунодефицитным состоянием.

Уточняется, что речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной. По словам главы Минздрава, дополнительная доза вводится с целью достижения лучшей защиты у лиц, которые по состоянию своего здоровья имеют более низкую эффективность вакцин по сравнению с эффективностью вакцины в общей популяции.

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Также Виктор Ляшко отметил, что на сегодня в Украине есть более 8 миллионов доз вакцины разных производителей. В то же время в госбюджете на закупку еще больше вакцин предусмотрено 2 млрд 600 тыс. гривен.

Добавим, в Украине снова изменили список регионов, в которых вводится "желтая зона". Так, с 15 декабря на желтый эпидемический уровень перейдут Винницкая и Хмельницкая области.

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