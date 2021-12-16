Как рассказал во время брифинга глава Минздрава Виктор Ляшко, результаты клинических исследований препарата, обнародованные Pfizer в ноябре, дали хорошие показатели.
«При назначении «Паксловида» в течение трех дней после появления симптомов коронавируса происходит сокращение госпитализаций или смертельных случаев на 89% и на 85%, если лечение начинать в течение пяти дней», - сообщил Ляшко.
К слову, в Украине начнут применять дополнительную дозу COVID-вакцины, однако не всем подряд. В Миннздраве подписали соответстующий приказ. Глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко 13 декабря подписал приказ о 3-й дозе вакцины против коронавируса.
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Дополнительно прививаться смогут люди, имеющие медицинские показания из-за тяжелых заболеваний.
Уточняется, что речь идет именно о дополнительной дозе, а не бустерной.
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