В Кривом Роге пьяный водитель снес остановку, а затем сбежал из больницы

Мужчина на Lexus снес остановку, после чего закрылся в автомобиле и не стал общаться с правоохранителями.

По предварительной информации, виновник ДТП не был трезв.

Мужчина наотрез отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови.

В итоге его доставили в больницу с предварительным диагнозом острая алкогольная интоксикация.

По информации издания "Свои. Кривой Рог", освидетельствование водитель будет проходить уже в понедельник, под надсмотром работников ГБР, которые уже выехали за ним в больницу.

Позже выяснилось, что снесший остановку водитель покинул здание больницы, сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.

По данным журналистов "Свои. Кривой Рог" со ссылкой на свои источники - аварию совершил военный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха. Все подробности аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что пожилая женщина попала под колеса грузовика - она пыталась перебежать улицу в неустановленном месте.

Женщина попала под колеса грузовика марки Volvo. Водитель говорит, что не понимает, как все произошло.

По его словам он двигался в пробке, когда загорелся зеленый сигнал светофора - начал движение и почувствовал, как что-то попало под колесо.

Женщина погибла на месте.

Обстоятельства и причины смертельной аварии уточняются.

Напомним, мужчина решил перебежать 8-полосную дорогу в одних тапочках: все закончилось трагично, видео с места

Как сообщала Politeka, "мистическое" ДТП на харьковской трассе, фото: "женщина сама вылезла из авто, но..."

Также Politeka писала, что молодой одессит протаранил билборд и не выжил: авто сложилось в гармошку, кадры.