Мужчина на Lexus снес остановку, после чего закрылся в автомобиле и не стал общаться с правоохранителями.
По предварительной информации, виновник ДТП не был трезв.
Мужчина наотрез отказался проходить тест на содержание алкоголя в крови.
В итоге его доставили в больницу с предварительным диагнозом острая алкогольная интоксикация.
По информации издания "Свои. Кривой Рог", освидетельствование водитель будет проходить уже в понедельник, под надсмотром работников ГБР, которые уже выехали за ним в больницу.
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Позже выяснилось, что снесший остановку водитель покинул здание больницы, сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.
По данным журналистов "Свои. Кривой Рог" со ссылкой на свои источники - аварию совершил военный прокурор из Одесской области Вадим Лапоха. Все подробности аварии выясняются.
Ранее сообщалось, что пожилая женщина попала под колеса грузовика - она пыталась перебежать улицу в неустановленном месте.
Женщина попала под колеса грузовика марки Volvo. Водитель говорит, что не понимает, как все произошло.
По его словам он двигался в пробке, когда загорелся зеленый сигнал светофора - начал движение и почувствовал, как что-то попало под колесо.
Женщина погибла на месте.
Обстоятельства и причины смертельной аварии уточняются.
Напомним, мужчина решил перебежать 8-полосную дорогу в одних тапочках: все закончилось трагично, видео с места
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