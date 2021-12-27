В Херсоне нашли мертвой 38-летнюю Яну Судакову, которая вышла из ресторана, после коорпоратива, и загадочно исчезла - женщину искали два дня.

Об этом сообщает местное издание kherson.net.ua. По данным издания, женщина исчезла 24 декабря ориентировочно в 23:00 во время корпоратива. Она вышла из ресторана только в черном платье, без верхней одежды.

К поискам пропавшей женщины привлекли полицейских, поисковые группы, общественных активистов. На протяжении двух дней Яну Судакову разыскивали и в других развлекательных заведениях, поскольку предполагалось, что она после корпоратива поехала отдыхать в другое место. Однако поиски не давали никакого результата.

Как оказалось, территорию ресторана, где она гуляля корпоратив, женщина не покидала совсем. Ее тело нашли на территории, прилегающей к заведению, без каких либо признаков насильственной смерти. По предварительным данным, Яна Судакова могла замерзнуть.

Почему коллеги не обратили внимания на внезапное исчезновение женщины — вопрос открытый. Окончательную причину смерти установит экспертиза. Известно, что у покойной остались двое детей и муж.

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