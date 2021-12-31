Стихия разбушевалась в штате Колорадо - стена огня вынудила жителей двух городов срочно эвакуироваться, появились подробности и кадры ЧП.

Самая сложная ситуация в округе Боулдер к северу от Денвера. Сотни домов разрушены, только в городах Льюисвилл с населением 21 000 и Сьюпириор -13 000 - эвакуированы 30 тысяч человек. В настоящее время сообщается о шести пострадавших в результате пожара, но их число может вырасти, передает CNN.

По данным шерифа округа Боулдер Джо Пелла, положение серьезное - за несколько часов пламя распространилось на площади примерно 650 га и уничтожило более 500 домов. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер, который не прекращается.

🔥FIRE EVACUATIONS🔥



“Leave now!”



Emergency responders are evacuating towns of Superior and Louisville, #Colorado as thousands of people are rushing to evacuate



Two large grass fires have burned properties and are threatening more@CBSDenver @CBSNews



pic.twitter.com/9aqj9ZYzg6 — Dillon Thomas (@DillonMThomas) December 30, 2021

Пелл назвал предположительную причину пожара - искры от линии электропередач и трансформаторов, поваленных шквальным ветром на высохшую траву.

Wildfire. In December. The worst in Colorado history. None of this is normal. We are not ok. pic.twitter.com/2PuUgs63Ue — Leslie Herod (@leslieherod) December 31, 2021

This photo of hospital staff watching a raging wildfire in Colorado is really peak 2021 huh



Source: https://t.co/nOgDV46Uqg pic.twitter.com/T8G5E8ukbL — Julie The Guardian steals tweets Blommaert (@drjulie_b) December 31, 2021

В округе Боулдер объявили режим чрезвычайного положения, что дало возможность задействовать в борьбе с пожарами Национальную гвардию.

«Я хотел бы подчеркнуть, что из-за масштабов этого пожара, интенсивности и его присутствия в столь густонаселенном районе мы не удивимся, если будут ранения или смертельные случаи», - заявил шериф.

Очевидцы активно выкладывают в соцсети видеозаписи полыхающих домов и задымленных дорог.

Apocalyptic views of the #MarshallFire in Louisville, Colorado. Mind boggling what has happened today. #COwx pic.twitter.com/D4RRdhMXGU — US StormWatch (@US_Stormwatch) December 31, 2021

Напомним, масштабный пожар на складе антисептиков в Днепре: борьба с огнем затянулась на 3 часа

Также сообщалось, что масштабный пожар вспыхнул в торговом центре, эвакуировали 200 человек: кадры ЧП