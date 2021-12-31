Самая сложная ситуация в округе Боулдер к северу от Денвера. Сотни домов разрушены, только в городах Льюисвилл с населением 21 000 и Сьюпириор -13 000 - эвакуированы 30 тысяч человек. В настоящее время сообщается о шести пострадавших в результате пожара, но их число может вырасти, передает CNN.
По данным шерифа округа Боулдер Джо Пелла, положение серьезное - за несколько часов пламя распространилось на площади примерно 650 га и уничтожило более 500 домов. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер, который не прекращается.
Пелл назвал предположительную причину пожара - искры от линии электропередач и трансформаторов, поваленных шквальным ветром на высохшую траву.
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В округе Боулдер объявили режим чрезвычайного положения, что дало возможность задействовать в борьбе с пожарами Национальную гвардию.
«Я хотел бы подчеркнуть, что из-за масштабов этого пожара, интенсивности и его присутствия в столь густонаселенном районе мы не удивимся, если будут ранения или смертельные случаи», - заявил шериф.
Очевидцы активно выкладывают в соцсети видеозаписи полыхающих домов и задымленных дорог.
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