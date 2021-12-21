Масштабный пожар вспыхнул в торговом центре - из здания эвакуировано более 200 человек.

Сообщение о пожаре в торговом центре "Лента" в Томске, что в РФ, поступило в 15.06 по московскому времени.

На момент прибытия первого подразделения из-под крыши здания шел дым.

Площадь пожара, по предварительным данным, составляет около 5 тысяч квадратных метров – огнем охвачено все здание, кровля обрушилась на площади в 3,5 тысячи кв. м.

Тушение пожара продолжается.

Ранее сообщалось, что Пользователи сети появились фото и видео из торгового центра Гонконга, на которых видно, что там произошел пожар.

Десятки людей оказались в ловушке из-за пожара, они не могли выбраться из задымленных помещений торгового центра.

Несмотря на задымленность, люди вели себя спокойно и не паниковали. Пользователи сообщают, что всех посетителей кафе не выпускали спасаться, требуя оплатить счет.

По предварительной информации никто не погиб не пострадал.

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