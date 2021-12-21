Сообщение о пожаре в торговом центре "Лента" в Томске, что в РФ, поступило в 15.06 по московскому времени.
На момент прибытия первого подразделения из-под крыши здания шел дым.
Площадь пожара, по предварительным данным, составляет около 5 тысяч квадратных метров – огнем охвачено все здание, кровля обрушилась на площади в 3,5 тысячи кв. м.
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Тушение пожара продолжается.
Ранее сообщалось, что Пользователи сети появились фото и видео из торгового центра Гонконга, на которых видно, что там произошел пожар.
Десятки людей оказались в ловушке из-за пожара, они не могли выбраться из задымленных помещений торгового центра.
Несмотря на задымленность, люди вели себя спокойно и не паниковали. Пользователи сообщают, что всех посетителей кафе не выпускали спасаться, требуя оплатить счет.
По предварительной информации никто не погиб не пострадал.
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