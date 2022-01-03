Известный гандболист из Франции Элоим Пранди в новогоднюю ночь ввязался в драку и получил несколько ножевых ранений, поэтому был доставлен в больницу.

Как известно, спортсмен праздновал Новый год в Париже, близь Елисейских полей, где и ввязался в драку. В результате Пранди получил несколько ножевых ранений и был экстренно госпитализирован, передает издание Le Parisien.

Позже на официальном сайте "ПСЖ" сообщили, что сейчас 23-летний гандболист находится под наблюдением врачей и его жизни ничего не угрожает.

Как сообщает Politeka.net, 23-летний гандболист Элоим Пранди, который представлял Францию на чемпионате Европы по гандболу среди мужчин 2020 года и являеться чемпионом мира среди молодежных сборных, играет за французскую команду "ПСЖ".

Однако из-за ранения Элоим Пранди не будет выступать в составе сборной Франции на чемпионате Европы, который начнется уже 13 января. Заметим, что из-за травмы спортсмен уже пропустил Олимпиаду-2020 в Токио, а из-за коронавируса, не присутствовал на тренировочном сборе национальной команды.

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