Як пише Politeka.net, 19 Грудня багато знаменитостей вітають своїх фанатів у Днем Святого Миколая. Не виключенням став український боксер, чемпіон світу WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик. У себе в Instagram спортсмен не тільки написав побажання, а й показав, які подарунки приготував від себе.
На знімку Олександр Усик попозував в окулярах, в руках він тримав маленькі сувенірні боксерські рукавички.
"Друзі, переходьте на Там Ваш подарунок.😉З днем Святого Миколая і наступаючим Новим Роком!🎄 Мрійте. Трудитися. Не здавайтеся. І все вийде! Всім добра✌ 🏻", - написав Олександр Усик.
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