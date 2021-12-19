Український боксер Олександр Усик в День Святого Миколая привітав усіх українців зі святом і вразив зовнішнім виглядом.

Як пише Politeka.net, 19 Грудня багато знаменитостей вітають своїх фанатів у Днем Святого Миколая. Не виключенням став український боксер, чемпіон світу WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик. У себе в Instagram спортсмен не тільки написав побажання, а й показав, які подарунки приготував від себе.

На знімку Олександр Усик попозував в окулярах, в руках він тримав маленькі сувенірні боксерські рукавички.

"Друзі, переходьте на Там Ваш подарунок.😉З днем Святого Миколая і наступаючим Новим Роком!🎄 Мрійте. Трудитися. Не здавайтеся. І все вийде! Всім добра✌ 🏻", - написав Олександр Усик.

Деякі фоловери здивувалися зовнішнім виглядом боксера, вони звернули увагу, що Усик схуд.

"І ти схуд, їж пельмені",

"Саша, як отримати таку?)) ",- пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Усик вразив брутальним виглядом на зйомках фільму:»Легенда".

Як повідомляла Politeka, Усик похвалився красунею-дружиною, яка народила йому трьох дітей.

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