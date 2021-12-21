Відомий спортсмен і народний депутат Жан Беленюк, який отримав золоту медаль на Олімпіаді-2020, розповів, чому досі не одружений.

Як передає Politeka.net, Жан Беленюк є відомим спортсменом. Він здобув перемогу на Олімпіаді-2020 у греко-римській боротьбі та приніс Україні першу золоту медаль. Також Жан Беленюк є народним депутатом.

Так, цього разу Жан Беленюк прийшов на програму "Зірковий шлях". На кадрах він розповів чому досі не одружений і видав причину. Також, Жан Беленюк зазначив, що у нього ще не було відносин, які б зносили йому "дах".

"Через певний час починаєш адекватно і тверезо дивитися на мінуси людини, які ще недавно тебе змушували посміхатися і жартувати. Через якийсь час вони просто тебе дратують. І ти вже не знаєш, яким чином з цим миритися. В такому випадку Я намагався тверезо до цього підходити. Не уявляю, щоб мені "зносило дах", — видав Жан Беленюк.

"Я думаю, що моя любов ще попереду", - розповів спортсмен.

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