Як передає Politeka.net, Жан Беленюк є відомим спортсменом. Він здобув перемогу на Олімпіаді-2020 у греко-римській боротьбі та приніс Україні першу золоту медаль. Також Жан Беленюк є народним депутатом.
Так, цього разу Жан Беленюк прийшов на програму "Зірковий шлях". На кадрах він розповів чому досі не одружений і видав причину. Також, Жан Беленюк зазначив, що у нього ще не було відносин, які б зносили йому "дах".
"Через певний час починаєш адекватно і тверезо дивитися на мінуси людини, які ще недавно тебе змушували посміхатися і жартувати. Через якийсь час вони просто тебе дратують. І ти вже не знаєш, яким чином з цим миритися. В такому випадку Я намагався тверезо до цього підходити. Не уявляю, щоб мені "зносило дах", — видав Жан Беленюк.
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