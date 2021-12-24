С 17 декабря в Украине вступил в силу приказ Минобороны, которым утвержден перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет. Опубликован список необходимых документов, для того, чтобы стать военнообязанной:
- заявление о взятии на воинский учет (предоставляет Территориальный центр комплектования и социальной поддержки);
- паспорт или ID-карта, идентификационный код;
- фотография 3*4;
- свидетельство о рождении детей или документы на опеку;
- документ об образовании;
- решение военно-врачебной комиссии о пригодности по состоянию здоровья о прохождении воинской службы в мирное или военное время (предоставляет Территориальный центр комплектования и социальной поддержки).
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При этом отмечается, что алгоритм, как женщинам стать на воинский учет, разработан еще не до конца, так что список необходимых документов может увеличиться. В Минобороны обещают в скором времени доработать алгоритм.
Более того, в ведомстве рассматривают возможность предоставления документов онлайн.
Ранее сообщалось, женщины каких отраслей и профессий должны стать на воинский учет - всего 35 профессиональных направлений. В список попали медики, работницы индустрии и транспорта, журналистки, учителя, ученые и т.д. Предельный возраст - 60 лет.
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