В Украине взялись разрабатывать механизм взыскания коммунальных долгов с семей по требованию МВФ, так как система, которая действует сейчас, неэффективна.

В стране собираются увеличить штрафы за неуплату коммуналки и упростить судебное производство. Ужесточение наказания для должников стало одним из структурных маяков программы Международного валютного фонда, говорится в документе, опубликованном на сайте Минфина.

Уточняется, что в настоящее время разрабатываются подходящие инструменты для предприятий теплокоммунэнерго, чтобы обеспечить взыскание платежей от домохозяйств. В частности так, чтобы не обращаться в суд, потому что это сэкономит время.

Сейчас в Украине размер пени за долги по коммунальным услугам составляет всего 0,01% за каждый день. Таким образом, за год можно получить штраф в размере всего 3,6% от суммы долга. Кроме того, должники могут вернуть себе субсидию, просто реструктуризовав задолженность.

В то же время в развитых странах ЕС должникам не просто отключают коммунальные услуги, но сразу начисляют высокие штрафы. Такие жесткие нормы должны лучше дисиплинировать в плане оплаты коммунальных услуг.

Добавим, в "Киевтеплоэнерго" начали применять штрафы в размере 3% годовых и начислять инфляционные потери к хроническим должникам за тепловую энергию с лета 2021 года. Применение санкций отменяется при подписании должником соглашения по реструктуризации долга. Отмечается, что только такие меры позволили предприятию накопить средства для стабильного прохождения нынешнего отопительного сезона.



Напомним, что жесткие штрафы обрушились на украинцев, с имуществом придется расстаться.

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