Приказ Министерства обороны об утверждении перечня профессий для женщин, которые обязаны встать на военный учет, вступил в силу, передает KadrEX.
Предельный возраст пребывания в запасе и в военном резерве – 60 лет.
Согласно документу, на воинском учете должны находиться работницы 35 сфер деятельности, среди которых самые разные профессии.
Военнообязанными станут украинки, которые работают в следующих сферах:
- все виды промышленности;
- все виды транспорта;
- госбезопасность;
- журналистика;
- издательство и полиграфия;
- медицина и ветеренария;
- наука и искусство;
- педагогика;
- пожарная безопасность.
- психология, социология, политология;
- спорт;
- телекоммуникации, электроника, IT-сфера;
- туризм;
- финансы;
- энергетика;
С полным перечнем профессий ознакомиться можно здесь.
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Теперь работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, уже работающие на предприятии по Перечню, встали на военный учет. Также при принятии на работу женщин по Перечню следует проверять у них наличие военно-учетных документов и отметок о взятии на военный учет.
Пренебрежение этими нормами чревато штрафами от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Работодатель, который не проконтролирует наличие документов о пребывании на военном учете у своих работников - будет вынужден заплатить штраф в размере от 5,1 до 8,5 тысячи гривен.
Механизм постановки женщин на воинский учет пока окончательно не разработан. Это обещают сделать до конца недели, и обнародовать информацию на сайтах военкоматов или Минобороны. Сейчас не известно, можно ли будет стать на учет через Интернет, или придется идти в военкомат.
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