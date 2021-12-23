В Украине утвердили перечень специальностей, после получения которых женщины в будут поставлены на воинский учет.

Приказ Министерства обороны об утверждении перечня профессий для женщин, которые обязаны встать на военный учет, вступил в силу, передает KadrEX.

Предельный возраст пребывания в запасе и в военном резерве – 60 лет.

Согласно документу, на воинском учете должны находиться работницы 35 сфер деятельности, среди которых самые разные профессии.

Военнообязанными станут украинки, которые работают в следующих сферах:

все виды промышленности;

все виды транспорта;

госбезопасность;

журналистика;

издательство и полиграфия;

медицина и ветеренария;

наука и искусство;

педагогика;

пожарная безопасность.

психология, социология, политология;

спорт;

телекоммуникации, электроника, IT-сфера;

туризм;

финансы;

энергетика;

С полным перечнем профессий ознакомиться можно здесь.

Теперь работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, уже работающие на предприятии по Перечню, встали на военный учет. Также при принятии на работу женщин по Перечню следует проверять у них наличие военно-учетных документов и отметок о взятии на военный учет.

Пренебрежение этими нормами чревато штрафами от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Работодатель, который не проконтролирует наличие документов о пребывании на военном учете у своих работников - будет вынужден заплатить штраф в размере от 5,1 до 8,5 тысячи гривен.

Механизм постановки женщин на воинский учет пока окончательно не разработан. Это обещают сделать до конца недели, и обнародовать информацию на сайтах военкоматов или Минобороны. Сейчас не известно, можно ли будет стать на учет через Интернет, или придется идти в военкомат.

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