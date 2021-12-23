Приказ Министерства обороны об утверждении перечня профессий для женщин, которые обязаны встать на военный учет, вступил в силу, передает KadrEX.

Предельный возраст пребывания в запасе и в военном резерве – 60 лет.

Согласно документу, на воинском учете должны находиться работницы 35 сфер деятельности, среди которых самые разные профессии.

Военнообязанными станут украинки, которые работают в следующих сферах:

  • все виды промышленности;
  • все виды транспорта;
  • госбезопасность;
  • журналистика;
  • издательство и полиграфия;
  • медицина и ветеренария;
  • наука и искусство;
  • педагогика;
  • пожарная безопасность.
  • психология, социология, политология;
  • спорт;
  • телекоммуникации, электроника, IT-сфера;
  • туризм;
  • финансы;
  • энергетика;

С полным перечнем профессий ознакомиться можно здесь.

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Теперь работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины, уже работающие на предприятии по Перечню, встали на военный учет. Также при принятии на работу женщин по Перечню следует проверять у них наличие военно-учетных документов и отметок о взятии на военный учет.

Пренебрежение этими нормами чревато штрафами от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Работодатель, который не проконтролирует наличие документов о пребывании на военном учете у своих работников - будет вынужден заплатить штраф в размере от 5,1 до 8,5 тысячи гривен.

деньги, гривны, налоги, скрин

Механизм постановки женщин на воинский учет пока окончательно не разработан. Это обещают сделать до конца недели, и обнародовать информацию на сайтах военкоматов или Минобороны. Сейчас не известно, можно ли будет стать на учет через Интернет, или придется идти в военкомат.

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