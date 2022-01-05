Инцидент произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе недалеко от города Свободного, передает Телеграм-канал 112.
ЧП произошло 5 января около 7 часов утра по местному времени. Очевидцы утверждают, что услышали взрыв, после чего стал заметен столб огня на одной из установок завода.
Как сообщили позже в пресс-службе газоперерабатывающего завода, возгорание газа возникло во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой.
В свою очередь, местные жители пишут, что взрыв был настолько сильным, что от него «вздрагивали» дома и открывались двери и окна.
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ГПЗ выпустил инструкции для своих сотрудников, проживающих рядом с заводом, в которых жителей просят не покидать мест проживания и не выходить на улицу.
Позже появилось сообщение о том, что пожар удалось локализовать. Сообщалось, что пострадавших в результате ЧП не было.
Отметим, что Амурский газоперерабатывающий завод является важнейшим предприятием «Газпрома». Это одно из крупнейших предприятий мира в своей области.
Напомним, нефтеперерабатывающий завод полыхает в России, очевидцы делятся кадрами.
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