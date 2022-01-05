Сильный взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в российском Приамурье, в сети появились пугающие кадры огненного ЧП на предприятии.

Инцидент произошел на Амурском газоперерабатывающем заводе недалеко от города Свободного, передает Телеграм-канал 112.

ЧП произошло 5 января около 7 часов утра по местному времени. Очевидцы утверждают, что услышали взрыв, после чего стал заметен столб огня на одной из установок завода.

Как сообщили позже в пресс-службе газоперерабатывающего завода, возгорание газа возникло во время проведения пусконаладочных работ под нагрузкой.

В свою очередь, местные жители пишут, что взрыв был настолько сильным, что от него «вздрагивали» дома и открывались двери и окна.

ГПЗ выпустил инструкции для своих сотрудников, проживающих рядом с заводом, в которых жителей просят не покидать мест проживания и не выходить на улицу.

Позже появилось сообщение о том, что пожар удалось локализовать. Сообщалось, что пострадавших в результате ЧП не было.

Отметим, что Амурский газоперерабатывающий завод является важнейшим предприятием «Газпрома». Это одно из крупнейших предприятий мира в своей области.

Напомним, нефтеперерабатывающий завод полыхает в России, очевидцы делятся кадрами.

Как сообщала Politeka, масштабный огонь уничтожил популярный ресторан в центре Кривого Рога.

Также Politeka писала, что в Киеве вспыхнул серьезный пожар, кадры с места.