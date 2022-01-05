На территории Закарпатской области в результате поднятия грунтовых вод зафиксирован ряд подтоплений.

Как информирует пресс-служба ГСЧС Закарпатья, в Раховском, Тячевском и Хустском районах подтоплено семь подвальных помещений, шесть жилых домов и 21 домохозяйство.

Для откачки воды привлекалась техника местных пожарно-спасательных подразделений.

Также известно, что ночью сошли селевые потоки на дорогу регионального значения в селе Нижний Быстрый Хустского района и автодорога национального значения в Рахове.

"Сейчас движение транспорта восстановлено. Информация о последствиях погодных условий уточняется", - сообщили в ГСЧС.

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