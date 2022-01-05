Как информирует пресс-служба ГСЧС Закарпатья, в Раховском, Тячевском и Хустском районах подтоплено семь подвальных помещений, шесть жилых домов и 21 домохозяйство.
Для откачки воды привлекалась техника местных пожарно-спасательных подразделений.
Также известно, что ночью сошли селевые потоки на дорогу регионального значения в селе Нижний Быстрый Хустского района и автодорога национального значения в Рахове.
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"Сейчас движение транспорта восстановлено. Информация о последствиях погодных условий уточняется", - сообщили в ГСЧС.
Ранее украинский синоптик Наталья Диденко отметила, что сейчас украинцам стоит порадоваться весенней атмосферой на улице, теплая погода продлится в нашей стране недолго. Похолодание ударит уже на Рождество, 7 января.
Напомним, что на Украину обрушится "ныряющий" циклон, каким регионам не поздоровится: морозы до -15
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