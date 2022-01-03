Так, в Украине возобновятся осадки в виде дождя, а в восточной части – мокрого снега с дождем. Местами появится налипание мокрого снега, а на дорогах сохранится гололедица и снежная каша. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.
На Западе ожидается плюсовая температура с дождем. Столбики термометров здесь поднимутся до +11 днем и +2…+5 ночью.
На Севере будет несколько холоднее: днем +4…+7 с дождем, а ночью -2…-7 со снегом.
В Центре и Юге столбики термометров днем покажут +5…+7 – ожидаются осадки в виде дождя. Ночью температура опустится до -3…-5, а местами до -9, но без осадков.
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Холоднее всего будет на Востоке. Если днем здесь прогреется до 4-6 градусов со знаком плюс, то ночью ударят морозы до -14. Касательно осадков, здесь выпадет мокрый снег с дождем, сменяющийся на снег.
В Киеве в понедельник 3 января будет мокро и ветрено – ночью мокрый снег с дождем, а в светлое время суток – дождь. Температура воздуха от -4 до +6, ветер западный 7-12 метров в секунду.
Добавим, согласно народным приметам, если 3 января много снега, то будет хороший урожай. Если снега немного, а на улице холодно, летом будет засушливо и жарко. Считалось, какой 3 января день, таким будет сентябрь.
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