Ситуация с массовыми протестами в Казахстане, прогремевшая на весь мир 4 января, усугубляется - спустя два дня тысячи людей громят правительственные здания, дают отпор правоохранителям и военным, а также грабят магазины.

Особенно положение накалилось в Алматы с населением в 1,77 млн. человек. Город превратился в центр протестов. Мародеры бьют стекла в магазинах и банках, повсюду вспыхивают пожары.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который сменил Нурсултана Назарбаева, анонсировал жесткие меры. По трассам едут колонны военной техники, в страну летят военные специалисты из стран ОДКБ.

Митингующие в Алматы предприняли попытку штурма мэрии города, передает Телеграм-канал Shot. В Сети появились кадры с военными на площади перед мэрией, они взяли в кольцо демонстрантов. По имеющимся данным, здесь находилось около 50 единиц техники, в том числе грузовики с вооруженными силовиками. Около 200 митингующих с огнестрельным оружием начали перестрелку с военными.

Через некоторое время появились данные, что военные сняли оцепление и покинули площадь Республики в Алматы. В беспорядках погибли 8 полицейских и солдат нацгвардии, еще 317 ранены.

Также были ликвидированы десятки нападавших. Об этом со ссылкой на официального представителя департамента полиции Алматы Салтаната Азирбека сообщил Sputnik Казахстан. "Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются", — пишет издание, ссылаясь на Азирбека.

Кроме того, появилась информация о захвате аэропорте в Алматы. Телеграм-канал Mash цитирует жителя Москвы, прилетевшего с девушкой в Казахстан покататься на лыжах, о том, что происходит в аэропорте сейчас. Пара пыталась покинуть страну первым же попавшимся рейсом и с шести вечера 5 января заперта на борту с другими пассажирами.

"Мы сели в самолет и потом аэропорт захватили, вот. Нас отогнали подальше", - рассказал москвич.

Пассажирам обещают, что вывезут их под сопровождением обратно в город.

Тем временем, МИД РФ рекомендует россиянам "избегать мест массового скопления людей и по возможности укрыться в гостиницах или домах".

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