Ожесточенные бои продолжаются в городе Алматы, ставшем центром протестного движения в Казахстане.

Протесты начались 4 января из-за повышения цен на газ. Сначала они носили мирный характер. Позже переросли в беспорядки. В Алматы стянуты силовики и военная техника, а также миротворические силы ОДКБ - проводится антитеррористическая операция. По последним данным, участники бунта продолжают оказывать сопротивление, в городе разграблены шесть оружейных магазинов.

Так, утром в пятницу, 7 января, телеграм-канал Shot передает, что на центральной площади Алматы идет стрельба. Кадры появились в соцсети. На них слышны автоматные очереди.

"Тела убитых лежат на дорогах и в расстрелянных автомобилях", - говорится в сообщении.

Телеканал "Алматы" подтвердил гибель своего сотрудника:

"В результате преступных действий террористов Муратхан Базарбаев во время исполнения служебного долга получил ранения, не совместимые с жизнью", — заявили в руководстве телеканала.

По словам очевидцев, к 11 часам утра стрельба в Алмате прекратилась.

В целом ходе беспорядков в Казахстане погибли 26 человек со стороны протестующих, еще 18 получили ранения. Число задержанных – 3000 человек. Об этом сообщили казахстанские СМИ со ссылкой на МВД.

По данным телеграм-канала Sputnik Казахстан, на данный момент известно о 18 погибших сотрудниках полиции.

Отметим, во всей стране объявлен "критический красный" уровень террористической угрозы.

Напомним, бунт в Казахстане перерос в стрельбу, админздания в огне: первые кадры

Как сообщала Politeka, аэропорт захвачен, по трассам едут колонны военной техники, появились данные о жертвах в Казахстане

Также Politeka писала, что цены на газ заставили людей выйти на улицы, фото: дороги перекрывают, кадры бунта в Казахстане