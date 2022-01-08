На этой неделе в Казахстане вспыхнули массовые протесты - 8 января они продолжились, в настоящее время в крупных городах введен режим ЧС, в том числе в столице.

Как сообщает Politeka.net, самый сильный удар пришелся на город Алматы, в центре которого 8 января продолжается стрельба и столкновения правоохранительных органов и участников акции протеста.

При этом, несмотря на введение чрезвычайного положения и огня на поражение со стороны силовиков, граждане страны продолжают выходить на митинги и ведут бои с силовиками.

Очевидцы публикуют кадры разрушенного города с последствиями столкновений силовиков и протестующих. В частности, на видео показано сожженный транспорт, разбитые окна и гильзы от боеприпасов, разграбленные магазины и банкоматы.

Также в сети очевидцы публикуют видео, на которых слышны автоматные очереди в городе Алматы.

В МВД Казахстана сообщили о задержании более 4 200 людей. Предварительный ущерб бизнесу из-за протестов в Казахстане составляет более 200 миллионов долларов. При этом 99% ущерба припадает именно на город Алматы.

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала заявление с требованием отменить приказ Токаева о стрельбе по протестующим без предупреждения.

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