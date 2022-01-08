Как сообщает Politeka.net, самый сильный удар пришелся на город Алматы, в центре которого 8 января продолжается стрельба и столкновения правоохранительных органов и участников акции протеста.
При этом, несмотря на введение чрезвычайного положения и огня на поражение со стороны силовиков, граждане страны продолжают выходить на митинги и ведут бои с силовиками.
Очевидцы публикуют кадры разрушенного города с последствиями столкновений силовиков и протестующих. В частности, на видео показано сожженный транспорт, разбитые окна и гильзы от боеприпасов, разграбленные магазины и банкоматы.
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Также в сети очевидцы публикуют видео, на которых слышны автоматные очереди в городе Алматы.
В МВД Казахстана сообщили о задержании более 4 200 людей. Предварительный ущерб бизнесу из-за протестов в Казахстане составляет более 200 миллионов долларов. При этом 99% ущерба припадает именно на город Алматы.
Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала заявление с требованием отменить приказ Токаева о стрельбе по протестующим без предупреждения.
Напомним, бунт в Казахстане перерос в стрельбу, админздания в огне: первые кадры.
Как сообщала Politeka, аэропорт захвачен, по трассам едут колонны военной техники, появились данные о жертвах в Казахстане.
Также Politeka писала, что цены на газ заставили людей выйти на улицы, фото: дороги перекрывают, кадры бунта в Казахстане.