Жизнь молодого украинца трагически оборвалась в России при невыясненных обстоятельствах.

Об этом сообщила на странице в Facebook волонтер Люся Васильева.

Погибшим оказался Константин Пекар, 1995 года рождения, уроженец города Хуст Закарпатской области - он находился в РФ на заработках. Подробности трагедии не уточняются.

Украинцев просят помочь доставить тело погибшего на родину.

"Мама просит всех небезразличных людей помочь ей перевезти тело сына в Украину для похорон, ведь перевозка тела стоит очень дорого, и она не в силах справиться сама без нашей с нами помощи", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 29 летний украинец погиб в ДТП 8 января в Польше. Парень по неустановленным причинам выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другим автомобилем.

По информации местных спасателей, гражданина Украины долгое время реанимировали и удалось восстановить его жизненные функции, однако после перевозки в больницу он скончался.

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