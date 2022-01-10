В Лос-Анджелесе пилота упавшего самолета сумели чудом спасти за мгновение до того, как летательное средство протаранил поезд – в сети появились кадры.

Как пишет Politeka.net, о драматичном ЧП сообщили в своем аккаунте в Твиттер представители лосанджелесской полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Трагедия произошла 10 января в одном из жилых районов Лос-Анджелеса.

Пилот легкомоторного самолета во время своего полета понял, что что-то пошло не так. В результате он спикировал прямо на железнодорожный переезд недалеко от аэропорта Уайтмэн.

Самолет упал прямо на железнодорожные пути. Пилот выжил, однако перед ним тут же возникла новая угроза: к самолету приближался поезд, который уже не успевал затормозить.

К счастью для мужчины, поблизости оказались полицейские. Они тут же бросились к нему на помощь.

Правоохранители вытащили мужчину с разбитой головой из кабины и оттащили его подальше от самолета буквально за пару секунд до того, как летательный аппарат протаранил поезд. Самолет буквально смело с путей.

В сети появились видео с чудесным спасением пилота, снятым на нательную камеру одного из полицейских. Ролик выглядит будто кадры из голливудского фильма.

Напомним, самолет с людьми рухнул сразу после взлета, среди жертв известный продюсер.

Как сообщала Politeka, разбился военный вертолет с главой штаба обороны, много жертв и пострадавших.

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