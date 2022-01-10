Как пишет Politeka.net, о драматичном ЧП сообщили в своем аккаунте в Твиттер представители лосанджелесской полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Трагедия произошла 10 января в одном из жилых районов Лос-Анджелеса.
Пилот легкомоторного самолета во время своего полета понял, что что-то пошло не так. В результате он спикировал прямо на железнодорожный переезд недалеко от аэропорта Уайтмэн.
Самолет упал прямо на железнодорожные пути. Пилот выжил, однако перед ним тут же возникла новая угроза: к самолету приближался поезд, который уже не успевал затормозить.
К счастью для мужчины, поблизости оказались полицейские. Они тут же бросились к нему на помощь.
Детей Галкина и Пугачевой приодели в стиле королевской семьи: «Маленький принц и принцесса»
Вакарчук, Джамала, Притула и другие показали свои семьи в честь праздника: душевные фото
Известный ведущий засветил самую главную женщину нового "Холостяка" Топольского: как ее зовут и кто она
"Не позорьте наш народ": Лобода взбесила своим появлением на одной сцене с Могилевской, Винником и Дзидзьо
Горе пришло в семью победителя "Голосу країни" Лазановского: "Мой цветочек, спасибо за тепло и любовь..."
Правоохранители вытащили мужчину с разбитой головой из кабины и оттащили его подальше от самолета буквально за пару секунд до того, как летательный аппарат протаранил поезд. Самолет буквально смело с путей.
В сети появились видео с чудесным спасением пилота, снятым на нательную камеру одного из полицейских. Ролик выглядит будто кадры из голливудского фильма.
Напомним, самолет с людьми рухнул сразу после взлета, среди жертв известный продюсер.
Как сообщала Politeka, разбился военный вертолет с главой штаба обороны, много жертв и пострадавших.
Также Politeka писала, что вертолет с пограничниками рухнул на землю, много жертв и раненых.