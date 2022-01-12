Украинский защитник получил ранения, несовместимые с жизнью, сообщается на Facebook-странице Штаба ООС.
Воины ВСУ открывали ответный огонь, но при этом не применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", - сообщили в штабе.
Напомним, что 10 января, в зоне проведения ООС в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли двое военнослужащих ВСУ.
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Ранее сообщалось, что молодой солдат ВСУ трагически погиб под колесами автомобиля вдали от линии фронта.
ДТП произошло 2 января около 02:45 в городе Ровно. На улице Собороной мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля, который несся на большой скорости.
Выяснилось, что жертвой ДТП стал 27-летний житель города Костополь. Он был военнослужащим, который был в отпуске.
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