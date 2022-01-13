Об исчезновении 36-летней женщины в соцсети Фейсбук заявила ее подруга Надежда Юрочкина. Габриэлла пропала почти две недели назад, ее поиски завершились 12 января - тело обнаружили в доме, который принадлежал ее недавно умершей матери. Как указывают источники местного издания "Закарпатье онлайн" в правоохранительных органах, тело женщины находилось на чердаке с пакетом на голове. Судя по всему, Яцкович задушили.

Примечательно, что все это время пропавшая якобы "писала", что отдыхает в Египте. С ее телефона приходили сообщения и даже фото, которые, как оказалось впоследствии, были скачаны из Сети. Более того, коллеги Габриэллы, забившие тревогу, говорят, что она была ответственным человеком - ни за что бы не бросила питомца и не отправилась бы в поездку без предупреждения на работе.

"Целью (злоумышленника, – ред.) было оттянуть выявление факта убийства, вероятно, чтобы на время, когда скрытое станет явным, по сроку давности было стерто видео с камер внешнего наблюдения в близлежащих объектах. То есть, вполне возможно, речь идет о личности, касающейся криминальных сфер", - говорится в материале.

Отмечается, что Яцкович жила на съемной квартире. Дом матери должен был перейти ей в наследство.

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