Звезда сериала "Интерны" Илья Глинников не выходит на связь почти неделю - мать артиста обратилась в МИД России с просьбой о помощи в поисках сына.

По данным Телеграм-канала Mash, 37-летний Глинников прибыл в Казахстан еще до Нового года, чтобы с туристической группой отправиться в горы покорять пик Талгар. Последний раз он связался с мамой 3 января, сообщив, что еды у его тургруппы достаточно. На следующий день связь пропала. При этом отмечается, что в Алматы Глинников не собирался.

Несколько отличается информация о пропавшем актере другого Телеграм-канала Baza. Здесь пишут, что Глинников прибыл в Казахстан 2 января и пробыл там до 7 января - в тот день он якобы последний раз разговаривал с родственниками, используя телефон друга.

Рейс, который должен вывезти застрявших в Алматы россиян, назначен на вечер 9 января. Возможно, актер завтра все же вернется домой. А связаться с ним не могут из-за постоянных проблем с сетью в связи с массовыми протестами и погромами в стране.

Отметим, Глинников наиболее известен по роли Глеба Романенко в сериале «Интерны». Также он вел программу «Такое кино!» и участвовал в шоу «Последний герой».

Напомним, 2 января жители Казахстана вышли на демонстрации против повышения цен на сжиженный газ. Через несколько дней митинги переросли в масштабный бунт. В стране ввели чрезвычайное положение, ОДКБ направили в Казахстан миротворческие подразделения, ситуация до сих пор остается напряженной.

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