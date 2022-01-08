Как сообщает Politeka.net, о трагедии сообщило издание Daily Mail. Как стало известно, Шейн пропал без вести два дня назад, но в субботу его поиски были остановлены. Позже 55-летняя артистка подтвердила в социальных сетях, что ее сына больше нет в живых.
«Пусть он покоится с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мой малыш, я люблю тебя», - написала она, добавив, что ее сын решил «покончить со своей земной борьбой и теперь с Богом».
Как известно, у Шинейд О'Коннор четверо детей – одна дочка и три сына. Также она четыре раза была замужем. Сына Шейна она родила фолк-певцу Доналу Ланни.
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Отметим, что Шинейд О'Коннор известна, в первую очередь, благодаря своему хиту «Nothing Compares 2 U». Она была очень популярна в 1990-х благодаря своему творчеству, но позже запомнилась лишь скандалами. В 2018 году артистка приняла ислам.
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