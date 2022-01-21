Дочь убитой, Ольга, рассказала подробности страшного инцидента в комментарии изданию berdichev.biz. По словам девушки, ее мать – Надежда Яремчук – приехала в Польше из Бердичевского района на заработки. Женщина была разнорабочей в небольшом польском городе и не так давно забрала туда и дочку.
18 января вечером Надежда отправилась на работу в ночную смену. По дороге на нее напал неизвестный мужчина. Случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Незнакомец ударил украинку по голове тяжелым предметом, а затем обокрал и скрылся с места происшествия. Это произошло в безлюдном месте, поэтому тело женщины пролежало на дороге под дождем до самого утра, когда его обнаружили прохожие. Люди вызвали полицию и «скорую», однако Надежда уже была мертва.
Позже Ольгу вызвали на опознание тела матери.
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По словам девушки, после смерти матери она осталась одна, ведь ее отец умер еще много лет назад. Сейчас ей нужны средства для того, чтобы отправить тело матери в Украину.
Преступника, напавшего на женщину, пока не нашли.
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