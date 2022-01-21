В Польше на украинку напали прямо на улице по дороге на работу, женщина погибла во время ограбления.

Дочь убитой, Ольга, рассказала подробности страшного инцидента в комментарии изданию berdichev.biz. По словам девушки, ее мать – Надежда Яремчук – приехала в Польше из Бердичевского района на заработки. Женщина была разнорабочей в небольшом польском городе и не так давно забрала туда и дочку.

18 января вечером Надежда отправилась на работу в ночную смену. По дороге на нее напал неизвестный мужчина. Случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Незнакомец ударил украинку по голове тяжелым предметом, а затем обокрал и скрылся с места происшествия. Это произошло в безлюдном месте, поэтому тело женщины пролежало на дороге под дождем до самого утра, когда его обнаружили прохожие. Люди вызвали полицию и «скорую», однако Надежда уже была мертва.

Позже Ольгу вызвали на опознание тела матери.

По словам девушки, после смерти матери она осталась одна, ведь ее отец умер еще много лет назад. Сейчас ей нужны средства для того, чтобы отправить тело матери в Украину.

Преступника, напавшего на женщину, пока не нашли.

Напомним, в Польше на улице украинку с младенцем обнаружили украинку с плачущим младенцем, детали.

Как сообщала Politeka, молодой украинец погиб в России, безутешная мать просит помощи.

Также Politeka писала, что молния ударила в самолет с пассажирами в Польше, подробности ЧП.