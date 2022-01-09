Случайные прохожие обнаружили девушку между припаркованными авто, а на ней - плачущего ребенка.

Инцидент произошел в столице Польши Варшаве. В местной полиции рассказали подробности.

Девушка оказалась 33-летней гражданкой Украины. По словам очевидцев, она была без сознания и ни на что не реагировала. На ее груди лежал младенец, в теплом комбинезоне, но без шапки. Его плач услышали прохожие.

Выяснилось, что потерпевшая была вусмерть пьяной. Тест показал в крови 3 промилле алкоголя. Ребенок, который был рядом с ней, - ее пятимесячный племянник.

Как раз, когда правоохранители пытались привести украинку в чувства, ей на мобильный телефон позвонила мать мальчика, жена ее брата. Они с мужем явились на место происшествия и тоже оказались подшофе. У женщины - почти 1 промилле алкоголя, а у ее мужа - 1,5. В тот вечер у них было семейное застолье.

По их словам, родственница напросилась погулять с малышом и исчезла.

Отмечается, что полицейские не отдали ребенка родителям и временно поместили его под опеку работников Интервенционного центра до усыновления. Дальше делом будет заниматься Семейный суд. Украинке, которую нашли без сознания с младенцем, грозит до 5 лет лишения свободы.

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