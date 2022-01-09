Инцидент произошел в столице Польши Варшаве. В местной полиции рассказали подробности.
Девушка оказалась 33-летней гражданкой Украины. По словам очевидцев, она была без сознания и ни на что не реагировала. На ее груди лежал младенец, в теплом комбинезоне, но без шапки. Его плач услышали прохожие.
Выяснилось, что потерпевшая была вусмерть пьяной. Тест показал в крови 3 промилле алкоголя. Ребенок, который был рядом с ней, - ее пятимесячный племянник.
Как раз, когда правоохранители пытались привести украинку в чувства, ей на мобильный телефон позвонила мать мальчика, жена ее брата. Они с мужем явились на место происшествия и тоже оказались подшофе. У женщины - почти 1 промилле алкоголя, а у ее мужа - 1,5. В тот вечер у них было семейное застолье.
"Не позорьте наш народ": Лобода взбесила своим появлением на одной сцене с Могилевской, Винником и Дзидзьо
"Не позорьте наш народ": Лобода взбесила своим появлением на одной сцене с Могилевской, Винником и Дзидзьо
Найдено тело 17-летнего сына знаменитой певицы, подробности трагедии: "Мой малыш, я люблю тебя..."
Жена-красотка Комарова из "Мир Наизнанку" в домашней обстановке похвасталась вкусненьким: "Как вам?"
Знаменитый актер ушел из жизни в новогоднюю ночь: тело артиста нашла жена
По их словам, родственница напросилась погулять с малышом и исчезла.
Отмечается, что полицейские не отдали ребенка родителям и временно поместили его под опеку работников Интервенционного центра до усыновления. Дальше делом будет заниматься Семейный суд. Украинке, которую нашли без сознания с младенцем, грозит до 5 лет лишения свободы.
Напомним, 21-летний Станислав загадочно исчез в Польше, поиски оказались напрасными: что известно
Как сообщала Politeka, трагедия в Чехии унесла жизнь 30-летней украинки, которую спасали всей страной: "Помним и скорбим"
Также Politeka писала, автобус с украинцам разбился в Польше, среди жертв молодая мама: что известно о трагедии