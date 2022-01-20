Молния попала в самолет с пассажирами, когда воздушное судно пролетало над территорией Польши, появились подробности происшествия.

О воздушном ЧП сообщил Телеграм-канал «Новая Польша». Инцидент произошел в четверг, 20 января. Отмечается, что в этот день на Польшу обрушилась настоящая непогода: сильные порывы ветра с дождем, снегом и грозами наблюдались по всей стране.

Из-за этого рейс, вылетевший из Варшавы в Доминиканскую Республику был вынужден возвратиться в аэропорт. Самолет пролетал над городом Кутно примерно в 150 км от Варшавы, когда в него попала молния.

Пилот был вынужден развернуть самолет и вернуться в аэропорт вылета. Воздушное судно с пассажирами на борту успешно приземлилось. Как выяснилось, в результате ЧП оно не получило повреждений, однако протокол обязывает пилота в любом случае посадить самолет после попадания молнии.

Людям, которые должны были лететь в Доминиканскую Республику, пришлось ждать другого рейса.

Отметим, что это не первый подобный случай за последние дни. Так, 18 января молния ударила в самолет с россиянами, прилетевшими из Москвы в Сочи.

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