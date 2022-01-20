О воздушном ЧП сообщил Телеграм-канал «Новая Польша». Инцидент произошел в четверг, 20 января. Отмечается, что в этот день на Польшу обрушилась настоящая непогода: сильные порывы ветра с дождем, снегом и грозами наблюдались по всей стране.
Из-за этого рейс, вылетевший из Варшавы в Доминиканскую Республику был вынужден возвратиться в аэропорт. Самолет пролетал над городом Кутно примерно в 150 км от Варшавы, когда в него попала молния.
Пилот был вынужден развернуть самолет и вернуться в аэропорт вылета. Воздушное судно с пассажирами на борту успешно приземлилось. Как выяснилось, в результате ЧП оно не получило повреждений, однако протокол обязывает пилота в любом случае посадить самолет после попадания молнии.
Людям, которые должны были лететь в Доминиканскую Республику, пришлось ждать другого рейса.
Галкин приревновал Пугачеву к известному рэперу, видео: "Могут променять на более молодого"
Украинцы взбунтовались против новой участницы «Мастер Шеф. Битва сезонов»: «Только не она»
"Была очень позитивной": трагедия оборвала жизнь украинской путешественницы в Словакии, ей было всего 29
"Прости, Дим, но уже можно рассказывать": Харлан выдала, что Дикусар скрывал на "Танцях з зірками"
Не стало звезды "Моей прекрасной няни": "Создал десятки ярких образов в кино и театре"
Отметим, что это не первый подобный случай за последние дни. Так, 18 января молния ударила в самолет с россиянами, прилетевшими из Москвы в Сочи.
Напомним, молния шарахнула в самолет с россиянами, появились кадры.
Как сообщала Politeka, аномальная погода обрушилась на украинскую землю, видео.
Также Politeka писала, что цунами после извержения вулкана сносит все на своем пути, кадры катастрофы.