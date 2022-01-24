Так, у 21-летней россиянки начались схватки и она приехала в роддом.

Врачи с порога больницы принялись оскорблять девушку и предложили ей родить прямо на грязном ковре у входа, сообщили девушка в социальных сетях.

У девушки уже начали обильно отходить воды, на что медики сказали ей стоять на месте и не двигаться, аргуентируя это тем, что мыть за ней перепачканные полы никто не обязан.

Сжалившись, роженицу отвели в родильный зал и вкололи огромный шприц обезболивающего.

Девушка не могла прекратить кричать от боли, и тогда акушерка плеснула в ее лицо холодную воду.

Весь процес родов сопровождался угрозами и ругательствами.

Главный врач больницы никак не смог прокомментировать ситуацию.

"Люди как будто живут в другом мире не хотят принять то что есть а на самом деле пока сами туда не окунуться а ведь не вы так вашы дети на себе это испытают и может потом вы спомните эту женщину", " Это не только в России, у нас так же было всю жизнь. Первую рожала, было хамство от врачей, второго через 10 лет рожала, хамство не уменьшилось даже в другом городе", " Средневековье ,а не современная медицина", - пишут пользователи сети.

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