Так, бизнес-вумен проживающая в Дубае, рассказала о странном местом законе.

Соответствующее видео она опубликовала на страничке в соцсети «ТикТок».

«В Дубае есть странный закон для девушек. Точнее, для незамужних девушек. В Эмиратах у незамужней девушки не может родиться ребенок. Рождение детей вне брака уголовно наказуемо. Если девушка рожает в Эмиратах, она обязана предоставить свидетельство о браке.

Если нет, врач сообщит в полицию и после выписки ее арестуют. И без разницы, являетесь ли вы гражданкой страны или приезжая. Стоит отметить, что наказывается не только женщина, но и мужчина», - рассказала она.

"Нужно рожать в браке, чтобы ответственность оба супруга несли за жизнь ребенка.А то ,каждый ребенок, от разных мужчин,а государство должно платить.Так что из наших налогов все", " Я против того чтоб были мамы одиночки но что делать нашей молодежи если работы у них не в селе не в городе НЕТ а природа свое требует да и многие молодожены не узаканивают свои отношение потому что хоть как то от государства получать те 800гривен на молоко или на смесь", "Давайте не судить,и не судимы будем,у каждого свои обстоятельства", - пишут украинцы в сети.

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