В 2022 году правительство решило не баловать украинцев большим повышением минимальной зарплаты - ее повысят всего раз в году и на весьма скромную сумму.

Об этом сообщает Униан. На размер "минималки" ориентируются многие работодатели, а для некоторых работников это весь месячный заработок.

Минимальная зарплата была повышена в декабре этого года. Вместо 6000 гривен она теперь составляет 6500. Это повлекло за собой повышение минимальной пенсии для граждан, которым уже исполнилось 65 лет.

В октябре 2022 украинцам повысят минималку на 200 гривен, и она составит 6700 гривен. Таким образом, повышение зарплаты составит всего 3%, и это даже близко не покроет плановую инфляцию. В следующем году она должна составить 5%.

Минимальная зарплата медиков, с 1 января 2022 вырастет до 20000 гривень для врачей, и до 13500 гривень для среднего медицинского персонала.

При этом размер минималки указывается до вычета налогов. В "чистом" виде сегодня она составляет 5232,50 гривны, а с октября 2022 составит 5393 гривны. Для многих украинцев это – весь их месячный доход, ибо минималку у нас получает немало граждан.

Напомним, украинцам без высшего образования платят 30 тысяч в месяц: список перспективных профессий.

Как сообщала Politeka, зарплаты в Украине взлетят вверх, но повышение светит не всем.

Также Politeka писала, что украинцам до конца года поднимут зарплату.