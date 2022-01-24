Детали сообщили в ТСН. 28-летний украинец скончался при невыясненных обстоятельствах. Его тело нашли в городе Лодзь в Польше.
Обстоятельства смерти Юрия Шляхтина не сообщаются. Известно лишь, что тело украинца, который родом из Тернополя, нашли в одном из жилых помещений. Причина смерти молодого человека станет известна лишь после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Сейчас польские полицейские рассметривают несколько версий произошедшего. Не исключается также версия об убийстве Юрия Шляхтина.
28-летний украинец приехал в Польшу на заработки. В Тернополе его не дождалась жена и двое маленьких детей, которые никогда не обнимут папу. Сейчас семья Юрия собирает средства для того, чтобы привезти его тело на Родину для захоронения.
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За 2021 год смертность украинцев за границей увеличилась на 30% по сравнению с 2020 годом. Частой причиной смерти граждан Украины становятся сердечно-сосудистые заболевания, а на втором месте ДТП. Замыкает тройку также летальные случаи, которые происходят в медицинских учереждениях.
Напомним, что на границе нашли застреленным пограничника, ему было 19 лет.
Как сообщала Politeka, на украинку напали по дороге на работу в Польше, дочь осталась совсем одна.
Также Politeka писала, что молния ударила в самолет с пассажирами в Польше.