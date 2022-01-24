В польском городе Лодзь скончался 28-летний Юрий Шляхтин из Тернополя, мужчина работал поваром в одном из местных заведений питания.

Детали сообщили в ТСН. 28-летний украинец скончался при невыясненных обстоятельствах. Его тело нашли в городе Лодзь в Польше.

Обстоятельства смерти Юрия Шляхтина не сообщаются. Известно лишь, что тело украинца, который родом из Тернополя, нашли в одном из жилых помещений. Причина смерти молодого человека станет известна лишь после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сейчас польские полицейские рассметривают несколько версий произошедшего. Не исключается также версия об убийстве Юрия Шляхтина.

28-летний украинец приехал в Польшу на заработки. В Тернополе его не дождалась жена и двое маленьких детей, которые никогда не обнимут папу. Сейчас семья Юрия собирает средства для того, чтобы привезти его тело на Родину для захоронения.

За 2021 год смертность украинцев за границей увеличилась на 30% по сравнению с 2020 годом. Частой причиной смерти граждан Украины становятся сердечно-сосудистые заболевания, а на втором месте ДТП. Замыкает тройку также летальные случаи, которые происходят в медицинских учереждениях.

Напомним, что на границе нашли застреленным пограничника, ему было 19 лет.

Как сообщала Politeka, на украинку напали по дороге на работу в Польше, дочь осталась совсем одна.

Также Politeka писала, что молния ударила в самолет с пассажирами в Польше.