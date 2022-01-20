Блискавка влучила в літак з пасажирами, коли повітряне судно пролітало над територією Польщі, з'явилися подробиці події.

Про повітряну НП повідомив Телеграм-канал "Нова Польща". Інцидент стався в четвер, 20 січня. Відзначається, що в цей день на Польщу обрушилася справжня негода: сильні пориви вітру з дощем, снігом і грозами спостерігалися по всій країні.

Через це рейс, що вилетів з Варшави в Домініканську Республіку був змушений повернутися в аеропорт. Літак пролітав над містом Кутно приблизно в 150 км від Варшави, коли в нього влучила блискавка.

Пілот був змушений розгорнути літак і повернутися в аеропорт вильоту. Повітряне судно з пасажирами на борту успішно приземлилося. Як з'ясувалося, в результаті НП воно не отримало пошкоджень, проте протокол зобов'язує пілота в будь-якому випадку посадити літак після попадання блискавки.

Людям, які повинні були летіти в Домініканську Республіку, довелося чекати Іншого рейсу.

Відзначимо, що це не перший подібний випадок за останні дні. Так, 18 січня блискавка вдарила в літак з росіянами, що прилетіли з Москви в Сочі.

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