Про повітряну НП повідомив Телеграм-канал "Нова Польща". Інцидент стався в четвер, 20 січня. Відзначається, що в цей день на Польщу обрушилася справжня негода: сильні пориви вітру з дощем, снігом і грозами спостерігалися по всій країні.
Через це рейс, що вилетів з Варшави в Домініканську Республіку був змушений повернутися в аеропорт. Літак пролітав над містом Кутно приблизно в 150 км від Варшави, коли в нього влучила блискавка.
Пілот був змушений розгорнути літак і повернутися в аеропорт вильоту. Повітряне судно з пасажирами на борту успішно приземлилося. Як з'ясувалося, в результаті НП воно не отримало пошкоджень, проте протокол зобов'язує пілота в будь-якому випадку посадити літак після попадання блискавки.
Людям, які повинні були летіти в Домініканську Республіку, довелося чекати Іншого рейсу.
Галкін приревнував Пугачову до відомого репера, відео: "Можуть проміняти на більш молодого"
Пішла з життя знаменита співачка: спеціально заразилася коронавірусом, щоб уникнути вакцинації
Схудла Зарицька з KAZKA затьмарила Осадчу: "Сашуля, ти просто..."
Залаштунки "Майстер Шеф", Мартиновська показала те, чого не знають глядачі: "Хто доїдає за учасниками..."
"Таємна дружина" Олега Винника вразила природною красою на відпочинку: "Найкрасивіша жінка"
Відзначимо, що це не перший подібний випадок за останні дні. Так, 18 січня блискавка вдарила в літак з росіянами, що прилетіли з Москви в Сочі.
Нагадаємо, блискавка шарахнула в літак з росіянами, з'явилися кадри.
Як повідомляла Politeka, аномальна погода обрушилася на українську землю, відео.
Також Politeka писала, що цунамі після виверження вулкана зносить все на своєму шляху, кадри катастрофи.