Инфляция в 2021 году отклонилась существеннее, чем прогнозировалось, и выросла на 10% (за декабрь цены увеличились на 0,6%).

Это стало наибольшим показателем за последние четыре года. В Национальном банке Украины объяснили, почему произошел скачок.

Отмечается, что цены росли не только в Украине, а по всему миру, и обусловлено это быстрым восстановлением экономической активности после коронакризиса. Это, в частности, привело к удорожанию энергоносителей, сырья и комплектующих.

Кроме того, инфляцию в Украине подпитывали и внутренние факторы.

"Среди них – устойчивый потребительский спрос, поддерживающий рост доходов населения и улучшение потребительских настроений, а также увеличение производственных затрат, в частности на оплату труда", - говорится в заявлении НБУ.

По данным регулятора, пик инфляции в Украине пройден в сентябре 2021. Начиная с октября, в том числе и в настоящее время, она постепенно замедляется.

В НБУ привели цифры, на сколько все подорожало за год:

обработанные продовольственные товары - на 13% (при этом в декабре цены в соответствующей группе товаров росли медленнее, чем в предыдущие месяцы);

стоимость услуг выросла на 10,4% (более высокими темпами росли цены на услуги заведений быстрого питания, кафе, кинотеатров, химической чистки, парикмахерских и диагностических медицинских услуг);

непродовольственные товары поднялись в цене на 0,5% (подорожала бытовая техника, средства личного ухода, предметы домашнего обихода и товары для содержания жилья).

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