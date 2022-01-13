Это стало наибольшим показателем за последние четыре года. В Национальном банке Украины объяснили, почему произошел скачок.
Отмечается, что цены росли не только в Украине, а по всему миру, и обусловлено это быстрым восстановлением экономической активности после коронакризиса. Это, в частности, привело к удорожанию энергоносителей, сырья и комплектующих.
Кроме того, инфляцию в Украине подпитывали и внутренние факторы.
"Среди них – устойчивый потребительский спрос, поддерживающий рост доходов населения и улучшение потребительских настроений, а также увеличение производственных затрат, в частности на оплату труда", - говорится в заявлении НБУ.
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По данным регулятора, пик инфляции в Украине пройден в сентябре 2021. Начиная с октября, в том числе и в настоящее время, она постепенно замедляется.
В НБУ привели цифры, на сколько все подорожало за год:
- обработанные продовольственные товары - на 13% (при этом в декабре цены в соответствующей группе товаров росли медленнее, чем в предыдущие месяцы);
- стоимость услуг выросла на 10,4% (более высокими темпами росли цены на услуги заведений быстрого питания, кафе, кинотеатров, химической чистки, парикмахерских и диагностических медицинских услуг);
- непродовольственные товары поднялись в цене на 0,5% (подорожала бытовая техника, средства личного ухода, предметы домашнего обихода и товары для содержания жилья).
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