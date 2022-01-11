За 2021 год рост цен составил 10%, что является наибольшим показателем за последние четыре года - при этом в государственном бюджете на 2021-й был заложен уровень инфляции на уровне 7,3%.

Свежими данными поделились в Госстате. Так, потребительские цены в Украине в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,6%. Базовая инфляция за год в целом составила 7,9%.

Стало известно, как изменились цены в Украине.

В частности, продукты питания за декабрь 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года подорожали на 13,3%. Больше всего выросло в цене подсолнечное масло – на 38,8% и сахар – на 28,3%. В то же время, фрукты подешевели на 10,2%.

По сравнению с ноябрем 2021, цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,2%. Больше всего подорожали яйца и овощи: на 10% и 9,1% соответственно.

На 3−1,3% выросли цены на сало, молоко и молочные продукты, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, говядину, макаронные изделия, масло. В то же время, на 3,9−0,6% подешевели фрукты, сахар, подсолнечное масло, мясо птицы.

На 1% подорожали сигареты, а вот алкоголь подешевел на 0,6%.

Одежда и обувь подешевели на 3,6%, а именно одежда — на 4%, обувь — на 3,3%.

Цены на транспорт снизились на 0,2% в первую очередь за счет удешевления топлива и смазочных масел на 3%. В то же время, на 1,4% и 1,1% подорожал проезд в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте.

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