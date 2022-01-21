Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%, учитывая реализацию ряда проинфляционных факторов.

В пресс-службе НБУ отметили, что к концу прошлого года рост потребительских цен замедлился с пиковых 11% в сентябре до 10% в декабре. В то же время замедлению инфляции помешал, в частности, рост мировых цен на энергоносители.

Значительное ценовое давление сохраняется и со стороны стран – торговых партнеров Украины, в которых инфляция только приближается к пиковым значениям.

Отмечается, что оживление трудовой миграции на фоне постепенного затухания пандемии может усилить диспропорции на внутреннем рынке труда и приведет к большему росту расходов бизнеса на оплату труда, что скажется на потребительских ценах.

Ключевыми рисками для прогноза остаются эскалация Россией военного конфликта и более длинный и существенный, чем ожидалось ранее, ценовой всплеск в мире.

Улучшение ситуации с инфляцией в НБУ видят не ранее, чем в 2023-м. В прогнозе говорится, что хоть она и будет замедляться в текущем году, но к цели 5% Украина вернется только в следующем.

"Возвращение инфляции в целевой диапазон 5% ± 1 в. п. при соблюдении заложенных в базовый сценарий монетарных условий предусматривается в середине 2023 года. Рост ВВП несколько ускорится – до 3,4% в 2022 году, но более быстрое восстановление экономики будет ограничивать дорогостоящие энергоносители и влияние информационного фона вокруг геополитического напряжения", - говорится в прогнозе.

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