Так, в городе Ирпень, что на Киевщине, сотрудники коммунальных служб посыпали скользкие дороги гречкой.

Соответствующие кадры появились в телеграм-канале ХК.

"Кому-то её купить дорого, а другим - с**ть под колеса удобно", - говорится в сообщении.

Важно отметить, что в Украине крупа активно дорожает. Тенденция роста цены на данную крупу продолжается с прошлого года. Стоимость килограмма гречки вырос примерно на десять гривен.

"А куда ещё её девать , если цена такая сказочная ", "Хорошо живем", "Таких нужно увольнять", "Может уже пропавша", " Наверное жучки завелись", " А как же деньги списать? Вот и нашли выход", - возмущаются украинцы в сети.

К слову, в супермаркетах начали продавать мелкий картофель по 100 гривен за килограмм.

Так, в магазинах города Днепр заметили картофель по катастрофически огромной стоимости.

"Дорого-богато. Картошечка в супермаркетах Varus по 99,90 грн", - пишут пользователи в интернете.

В то время, как в остальных магазинах цена расходится в пределах 8-20 гривен.

Пользователи сети предположили, что это может быть импортный, фиолетовый картофель, который всегда стоит в разы дороже обычной украинской картошки.

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