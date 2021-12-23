Новогодний стол 2022 года обойдется украинцам на 14% дороже, чем это было в прошлом году - взяли меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи.

Об этом говорится в исследовании ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", сообщает Agroportal.ua. Новогодний стол-2022 для семьи из 3-4 человек обойдется в среднем в 1160 гривень. Стоимость новогоднего стола с деликатесами составит около 2324,74 гривны.

Расчет стоимости новогоднего меню делался с учетом следующих основных новогодних блюд: салаты "Оливье" и "Селедка под шубой"; бутерброды с икрой и шпротами; нарезка из сыра и колбасы; запеченная курица и буженина; картофельное пюре; шампанское и мандарины.

Согласно подсчетам, традиционные салаты добавили в цене около 15 гривень. Красная икра обойдется на 30 гривень дороже, чем в прошлом году, также подорожала мясная нарезка, фрукты и алкоголь.

Мясные продукты подорожали на 10-26% по сравнению с прошлым годом. Полкило нарезки "Салями" обойдется в 98,50 гривен, копченая грудинка в 110 гривен, свежий свиной биток - 115 гривен. Тушка птицы остается самой дешевой среди видов мяса, а вот куриное филе сравнялось в цене со свининой.

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