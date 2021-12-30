В Украине продукты питания стоят в два раза дороже, чем в Польше, при гораздо более низких зарплатах - в течении несколько месяцев цены вырастут снова на 10-15%.

Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, сообщает "Обозреватель".

Одинаковый набор продуктов оказался дороже в Украине, чем в Польше. За основу расчета были взяты цены, представленные на официальных сайтах сети супермаркетов в обеих странах.

Польские агропроизводители получают дотации от государства и могут продавать продукцию дешевле. В нашей стране такой помощи почти нет, зато дорожают коммунальные услуги.

Экономист уточнил, что хлеб, молоко, мясо птицы, сахар, подсолнечное масло в Польше оказались дешевле, чем в Украине. Что касается яблок, то в Польше их продают на 50% дешевле, чем в украинских супермаркетах.

При этом, жители Польши тратят на продукты в среднем 12% своего семейного дохода, а украинцы – 46%.

НДС на продукты питания в Польше составляет 5%, в Украине – 20%. Более того, "в Брюсселе анонсировали, что со второго полугодия 2022 года пищевые продукты не будут облагаться НДС".

Также аграрный сектор в ЕС на 60% дотируется государством, чего нет в Украине.

Напомним, что подорожало больше всего к праздникам.

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