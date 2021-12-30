Об этом заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, сообщает "Обозреватель".
Одинаковый набор продуктов оказался дороже в Украине, чем в Польше. За основу расчета были взяты цены, представленные на официальных сайтах сети супермаркетов в обеих странах.
Польские агропроизводители получают дотации от государства и могут продавать продукцию дешевле. В нашей стране такой помощи почти нет, зато дорожают коммунальные услуги.
Экономист уточнил, что хлеб, молоко, мясо птицы, сахар, подсолнечное масло в Польше оказались дешевле, чем в Украине. Что касается яблок, то в Польше их продают на 50% дешевле, чем в украинских супермаркетах.
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При этом, жители Польши тратят на продукты в среднем 12% своего семейного дохода, а украинцы – 46%.
НДС на продукты питания в Польше составляет 5%, в Украине – 20%. Более того, "в Брюсселе анонсировали, что со второго полугодия 2022 года пищевые продукты не будут облагаться НДС".
Также аграрный сектор в ЕС на 60% дотируется государством, чего нет в Украине.
Напомним, что подорожало больше всего к праздникам.
Как сообщала Politeka, борщевой набор подорожал: сколько придется заплатить украинцам за буряк, неутешительные данные.
Также Politeka писала, что озвучены цены на популярные блюда, от оливье до красной икры.