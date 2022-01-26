Родные умершего обратились ко всем небезразличным с просьбой помочь собрать средства, чтобы доставить его тело в Украину.

В столице Великобритании Лондоне скончался 40-летний украинец Виктор Антонов из Бучача. Об этом сообщают в группе Англия.UA в фейсбуке.

Виктор поехал за границу с надеждой помочь финансово своей семье, которая осталась в Украине в городе Бучач Тернопольской области. Виктор Антонов приехал на заработки 2 месяца назад. Неожиданно у молодого мужчины произошел сердечный приступ, в результате которого он умер.

"Чтобы отправить тело умершего нужно собрать сумму в размере £3700", — сообщила пользователь Ульяна Ваврик и добавила реквизиты, которые можно посмотреть в ее посту.

Родные умершего обратились ко всем небезразличным с просьбой помочь собрать средства, чтобы доставить его тело в Украину.

Стоит отметить, что недавно похожая трагедия произошла в Польше. 28-летний украинец скончался при невыясненных обстоятельствах. Его тело нашли в городе Лодзь в Польше.

Обстоятельства смерти Юрия Шляхтина не сообщаются. Известно лишь, что тело украинца, который родом из Тернополя, нашли в одном из жилых помещений.

Напомним, что на границе нашли застреленным пограничника, ему было 19 лет.

Как сообщала Politeka, на украинку напали по дороге на работу в Польше, дочь осталась совсем одна.

Также Politeka писала, что молния ударила в самолет с пассажирами в Польше.