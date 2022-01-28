Страшный инцидент произошел ранним утром в пятницу, 28 января, в Александровском районе Запорожья - рвануло в одной из квартир четырехэтажного многоэтажного дома.

Так, около 4.04 на линию "101" поступило сообщение о взрыве в доме по ул. Франко. По повышенному номеру вызова на место происшествия прибыли 10 единиц техники и 40 спасателей. По предварительным данным, в квартире на втором этаже произошел взрыв газовоздушной смеси, с последующим разрушением конструкций дома и частично соседних домовладений, передает пресс-служба ГСЧС.

В результате ЧП, погиб один человек, еще двое получили травмы. Спасатели добрались до последних с помощью автолестницы и вынесли на носилках. Также из разрушенного дома эвакуировали 15 человек.

Установлено, что взрывом снесло несущие элементы в пределах одного подъезда, предварительно повреждено 7 квартир.

На месте ГСЧС развернула мобильный пункт обогрева, нацполиция организовала охрану территории ради недопущения мародерства.

Ликвидация последствий взрыва продолжается. Под завалами могут находится еще люди.

Украинцы тем временем обсуждают в Сети данное событие:

"Вывод: Кирпичные дома, надежней панельных... повезло тем кто сверху"

"Получается баллон рванул? Всегда печально видеть такие новости , а потом и к плите на кухне подходить не хочется"

"Почему балон? Утечка газа"

"Мои знакомые говорят, что вынесли 4 накрытых трупа, а не один. Они живут напротив этого дома"

"Подруга живёт в соседнем доме, стёкла выбило* 😞"

"Не эксперт, но смесь должна быть газа и воздуха в правильном соотношение. Да и газа должно быть огромное количество. Близким соболезнования"

"Нас на библиотеке не хило так трухнуло. Соболезнования"

"Ночью я проснулась от взрыва, квартира задрожала, так я живу на Украинской, ого"

Напомним, эвакуируют людей вплоть до 95-го квартала: детали переполоха в Днепре

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