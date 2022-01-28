Страшный инцидент произошел в ночь на 28 января в Дарницком районе столицы - на месте работала полиция и скорая помощь.

По предварительным данным, 43-летнего мужчину зарезали на седьмом этаже многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает Телеграм-канал "Реальный Киев".

Душегуб нанес своей жертве несколько ударов ножом в живот и шею. Пострадавший скончался на месте из-за травм несовместимых с жизнью. Подозреваемому удалось скрыться с места трагедии.

"Свидетели утверждают, что видели, как из подъезда бежал мужчина с окровавленными руками", - говорится в сообщении.

Делом занялась полиция. Тем временем, украинцы обсуждают в Сети данное событие:

"Что происходит? Каждый день кого-то убивают, обстреливают"

"Надо больше видеокамер , больше контроля. Всем приезжим регистрацию по приезду и т.д."

"Это причина вся в том, что люди предоставлены сами себе, иными словами как заповедник, где живут звери. Плюс алкоголь и наркотик"

"Я тоже об этом! Раньше шатающихся тупо по улице не было. Все занимались каким-то делом, работой, учебой, кто-то отдыхал в отпуске. Как только ловили бездельника, да под мухой, сразу в вытрезвитель и на 15 суток убирать парки. А тут, выпил, убил, посадили - вышел, выпил, убил, не нашли"

"Государству необходимо начать вкладывать в образование собственных граждан, тогда много проблем исчезнут сами собой"

Напомним, что украинка захотела спрыгнуть с 12 этажа, прихватив ребенка: спасатели прибыли на место ЧП

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