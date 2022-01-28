По предварительным данным, 43-летнего мужчину зарезали на седьмом этаже многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает Телеграм-канал "Реальный Киев".
Душегуб нанес своей жертве несколько ударов ножом в живот и шею. Пострадавший скончался на месте из-за травм несовместимых с жизнью. Подозреваемому удалось скрыться с места трагедии.
"Свидетели утверждают, что видели, как из подъезда бежал мужчина с окровавленными руками", - говорится в сообщении.
Делом занялась полиция. Тем временем, украинцы обсуждают в Сети данное событие:
Заросший Галкин показал детали интерьера замка, в котором живет с Пугачевой: "Мальдивам и не снилось"
Юная Юля уехала в школу и не вернулась домой, родные молят о помощи: приметы пропавшей
Сел в маршрутку и исчез: беда произошла с пропавшим украинцем, найдено тело
Мужа известной украинской певицы подозревают в серьезном преступлении: "Грозит до 12 лет тюрьмы"
Утонул маленький сын олигарха, все случилось на глазах у брата: «Хватило минуты»
"Что происходит? Каждый день кого-то убивают, обстреливают"
"Надо больше видеокамер , больше контроля. Всем приезжим регистрацию по приезду и т.д."
"Это причина вся в том, что люди предоставлены сами себе, иными словами как заповедник, где живут звери. Плюс алкоголь и наркотик"
"Я тоже об этом! Раньше шатающихся тупо по улице не было. Все занимались каким-то делом, работой, учебой, кто-то отдыхал в отпуске. Как только ловили бездельника, да под мухой, сразу в вытрезвитель и на 15 суток убирать парки. А тут, выпил, убил, посадили - вышел, выпил, убил, не нашли"
"Государству необходимо начать вкладывать в образование собственных граждан, тогда много проблем исчезнут сами собой"
Напомним, что украинка захотела спрыгнуть с 12 этажа, прихватив ребенка: спасатели прибыли на место ЧП
Как сообщала Politeka, киевлян предупреждают о домушниках под видом сантехников: "появились объявление о..."
Также Politeka писала, что женщина расправилась с соседом по квартире, фото: детали жуткого случая на Днепропетровщине