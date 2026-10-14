Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтавській області можуть видавати за різними умовами.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтавській області надають у межах гуманітарних проєктів благодійного фонду «Карітас», який допомагає людям, що опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

Передусім підтримку спрямовують внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім’ям, а також громадянам, які нещодавно переїхали та облаштовуються на новому місці.

Для отримувачів формують продуктові й гігієнічні комплекти. Їхнє наповнення розраховане на часткове покриття базових потреб родин, які потребують додаткової допомоги.

Окрім готових наборів, волонтери займаються сезонною заготівлею. Зібрані овочі, ягоди та фрукти переробляють на консервацію, соуси, джеми та інші продукти тривалого зберігання.

Частину підготовленої продукції використовують для приготування гарячих обідів. Готові страви передають людям із невисокими доходами, яким складно самостійно забезпечувати себе повноцінним харчуванням.

Такий підхід дозволяє не лише зберігати сезонний урожай, а й створювати резерви гуманітарної продукції на довший період.

До роботи благодійного фонду можуть долучитися всі охочі. Організація приймає свіжі овочі та фрукти, які згодом переробляють для потреб людей, котрі перебувають під опікою.

Охочі також можуть зробити фінансовий внесок. Отримані кошти використовують для придбання банок, кришок, спецій, пакувальних матеріалів та іншого приладдя, необхідного під час сезонної заготівлі.

Завдяки спільній роботі волонтерів, благодійників і місцевих жителів запаси гуманітарної продукції регулярно поповнюються. Це дає змогу підтримувати людей не лише готовими наборами, а й гарячими стравами.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Полтавській області можуть видавати за різними умовами залежно від конкретної програми та наявних запасів.

Тому перед зверненням варто заздалегідь уточнити актуальний графік, наявність комплектів і порядок отримання допомоги безпосередньо у представників організації.

Джерело: Карітас

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