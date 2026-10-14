Грошова допомога в Миколаївській області передбачена для вразливих категорій населення, які живуть на територіях, де тривають або тривали бойові дії.

Грошова допомога в Миколаївській області надаватиметься в межах програми «Зимова підтримка», а місце подання заяви залежить від того, до якого переліку належить територіальна громада.

Умови виплати визначені постановою Кабінету Міністрів України № 1084 від 3 вересня 2026 року. Програма охоплює вісім областей: Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську, Херсонську та Чернігівську. Важливо, щоб заявник фактично проживав у громаді, яка входить до відповідного переліку, повідомляє ПФУ.

Куди звертатися для оформлення виплати

Перед поданням документів потрібно перевірити, до якого саме списку належить ваша громада. Від цього залежить порядок оформлення допомоги.

Якщо громада входить до першого переліку, заяву можна подати одним із трьох способів:

у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

у центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП);

через уповноваженого працівника виконавчого органу сільської, селищної або міської ради.

Якщо громада зазначена в другому переліку, документи необхідно подавати безпосередньо до відповідної сільської, селищної чи міської ради.

Перевірити належність населеного пункту до потрібного переліку можна за офіційними документами:

Програма розрахована на людей, які належать до визначених державою вразливих категорій. Зокрема, право на виплату передбачене для осіб з інвалідністю, отримувачів житлових субсидій, а також громадян, яким призначено окремі види допомоги сім’ям із дітьми чи виплати на проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Грошова допомога в Миколаївській області надається з урахуванням установлених умов. Тому перед зверненням варто перевірити свій статус, фактичне місце проживання та перелік документів, потрібних для оформлення коштів.

Отже, спочатку з’ясуйте, до якого списку входить ваша громада. Саме це визначає, чи потрібно звертатися до Пенсійного фонду, ЦНАПу або безпосередньо до місцевої ради.