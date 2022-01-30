В Киевской области посреди вечера случилась трагедия, супружескую пару зарезали в автомобиле, оба погибли на месте.

29 января вечером субботы найдены убитыми супруги. Об этом сообщается на Facebook-странице полиции Киевщины. Как уточняет Telegram-канал "Реальный Киев", убийство произошло в Василькове.

По информации Telegram-канала, мужчину и женщину 1972 и 1976 годов рождения соответственно зарезали в автомобиле. Погибшие якобы приехали из Волынской области и торговали пиломатериалами.



На месте происшествия находится начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, а также уголовный розыск, следствие, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции и другие службы. Они устанавливают все подробности убийства супругов.

Детали трагического происшествия в полиции пообещали сообщить позже.

Стоит отметить, что Статья 115 Уголовного кодекса Украины. Умышленное убийство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

Напомним, мужчина устроил расправу в магазине на Херсонщине, детали трагедии и кадры.

Как Politeka писала, трагедия в погранотряде, молодые парни загадочно уходят из жизни один за другим.

Также Politeka рассказывала,за что 19-летний парень лишил жизни родного дядю.