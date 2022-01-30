29 января вечером субботы найдены убитыми супруги. Об этом сообщается на Facebook-странице полиции Киевщины. Как уточняет Telegram-канал "Реальный Киев", убийство произошло в Василькове.
По информации Telegram-канала, мужчину и женщину 1972 и 1976 годов рождения соответственно зарезали в автомобиле. Погибшие якобы приехали из Волынской области и торговали пиломатериалами.
На месте происшествия находится начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, а также уголовный розыск, следствие, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции и другие службы. Они устанавливают все подробности убийства супругов.
Детали трагического происшествия в полиции пообещали сообщить позже.
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Стоит отметить, что Статья 115 Уголовного кодекса Украины. Умышленное убийство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.
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