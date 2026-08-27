У Широківській громаді на Криворіжжі з 1 вересня вдруге за рік зросте тариф на вивезення побутових відходів. Комунальне підприємство «Широке» оприлюднило нові розрахунки для населення, бюджетних установ та підприємств.

Комунальні новини Дніпропетровської області продовжують змінюватись — цього разу мешканців Широківської громади на Криворіжжі чекає чергове підвищення тарифу на вивезення сміття. Вже з 1 вересня 2026 року вартість послуги зросте вдруге за рік.

Як повідомляє «Перший Криворізький» із посиланням на комунальне підприємство «Широке», причиною перегляду цін стало зростання вартості операцій із захороненням побутових відходів, які здійснює ТОВ «Екоспецтранс».

Попереднє підвищення тарифу відбулося 1 квітня 2026 року. Таким чином, менш ніж за пів року вартість вивезення сміття для мешканців громади зростає вже вдруге.

Як зміняться тарифи з 1 вересня

Нові розрахунки КП «Широке» передбачають такі цифри:

для багатоквартирних будинків — 71,96 грн з одного мешканця (наразі 69,45 грн);

— 71,96 грн з одного мешканця (наразі 69,45 грн); для бюджетних організацій та установ: контейнер 0,75 м³ — 306,87 грн (було 296,19 грн), контейнер 1,1 м³ — 450,11 грн (було 434,43 грн);

контейнер 0,75 м³ — 306,87 грн (було 296,19 грн), контейнер 1,1 м³ — 450,11 грн (було 434,43 грн); для інших підприємств: контейнер 0,75 м³ — 368,26 грн (було 355,43 грн), контейнер 1,1 м³ — 540,11 грн (було 521,29 грн).

Як бачимо, для пересічних мешканців багатоквартирних будинків щомісячна сума у платіжці зросте на 2,51 грн — із 69,45 до 71,96 грн. Водночас для підприємств подорожчання є більш відчутним: наприклад, за контейнер об'ємом 1,1 м³ бізнес платитиме майже на 19 грн більше.

Що робити мешканцям

Нові тарифи запроваджуються автоматично з 1 вересня — жодних додаткових заяв чи переоформлень договорів від мешканців не вимагається. Оновлені суми будуть відображені у вересневих платіжках. Якщо у вас виникли запитання щодо нарахувань, варто звернутися безпосередньо до КП «Широке» або до Широківської селищної ради для отримання роз'яснень.

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