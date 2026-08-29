Безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області можна знайти через онлайн-платформу «Допомагай»: власники безоплатно приймають переселенців, а шукачі обирають варіанти за регіоном, кількістю людей і терміном проживання.

Гуманітарна допомога для ВПО у Дніпропетровській області — не єдиний вид підтримки переселенців. Найгострішою проблемою лишається дах над головою, і знайти безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області тепер можна через онлайн-платформу проєкту ГО «Допомагай» (dopomagai.org), де власники безоплатно пропонують свої помешкання людям, які через війну втратили дім.

Платформа працює як онлайн-сервіс пошуку безкоштовного житла. У формі пошуку переселенець обирає країну «Україна», регіон — Дніпропетровська область, вказує кількість людей і позначає, кого готові прийняти власники. Серед варіантів: будь-хто, сім'ї з дітьми, сім'ї без дітей, жінки, діти, люди похилого віку, чоловіки, а також можливість заїхати з тваринами — котами чи собаками.

Окремий фільтр стосується терміну проживання. Власники пропонують прихисток на будь-який термін, на період війни, на декілька днів або на одну ніч. Тож сервіс підходить і для тривалого розміщення родини в області, і для короткого транзиту.

Як знайти безкоштовне житло

Щоб побачити доступні варіанти, зайдіть на сайт dopomagai.org, у розділі «Знайти житло» оберіть регіон «Дніпропетровська область» і натисніть «Пошук». Результати відображаються списком або на карті, тому видно, де саме розташоване помешкання. Далі залишається зв'язатися з власником безпосередньо через платформу.

Сервіс безкоштовний для обох сторін: переселенці не сплачують оренду, а власники добровільно надають житло. Також на сайті є розділи «Надати житло» та «Проспонсорувати житло» — для тих, хто готовий прийняти людей або фінансово підтримати їхнє розміщення.

Проєкт реалізує громадська організація «Допомагай» (ЄДРПОУ 44780004, м. Ірпінь Київської області). Інтерфейс доступний українською, англійською та російською мовами, а з запитаннями можна звернутися на пошту служби підтримки support@dopomagai.org.

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