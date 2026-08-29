Як швидко очистити сковороду від старого нагару без дорогих засобів — у мережі набирає популярності простий лайфхак, який обіцяє повернути посуду чистий вигляд за допомогою кількох доступних продуктів із кухонної шафи.

У мережі набирає популярності відео з незвичайним лайфхаком для очищення старої сковорідки від бруду та нагару.



Як швидко очистити сковороду, розповідають на каналі CleanMasterHome: автор ролика запевняє, що дорогі засоби для цього не потрібні — достатньо кількох доступних продуктів. Для антипригарної сковороди: не використовуйте металеві щітки, ножі чи абразивні порошки — вони можуть пошкодити покриття.

Спочатку сковорідку пропонують розібрати, щоб дістатися до найбільш забруднених ділянок. Їх потрібно щедро посипати харчовою содою, після чого додати оцет або лимонний сік та залити все водою. Суміш радять залишити приблизно на 15 хвилин.

Після цього, за словами автора відео, бруд можна легко змити. Якщо забруднення залишилися, процедуру рекомендують повторити — той самий порядок: сода, оцет або лимонний сік, вода і ще 15 хвилин очікування.

Наступний етап лайфхаку — зубна паста. Її радять нанести на поверхню сковорідки тонким шаром. Автор стверджує, що така «плівка» нібито допоможе захистити посуд від нового забруднення.

Після очищення сковорідку залишається вимити та зібрати.





