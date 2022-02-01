Украинский фигурист решил не игнорировать российских журналистов и отвечал на вопросы на английском языке.

Так, во время пресс-конференций на зимних Олимпийских играх журналисты уточнили у Ивана Шмуратко, на каком языке он хочет вести диалог, на что спортсмен заявил, что говорить будет по-английски, сообщает «Матч ТВ».

"На этой Олимпиаде мы говорим только на украинском или английском языках. Здорово, что сборная Украины будет участвовать в командном турнире. Рады представлять свою страну, постараемся сделать свою работу как можно лучше", – заявил Шмуратко.



Также спортсмен назвал основную причину, почему он разгваривал с журналистами по-английски.

"Почему я говорю на английском языке? Как вы знаете, я все делаю, чтобы быть здесь. Я спортсмен и вся моя работа – на льду", – резюмировал Шмуратко.

"Наверно надо прекращать проводить олимпиады. Олимпийские принципы не соблюдаются. Игры превратились в игрища политиков и юристов", "Молодец! Он отвечал на английском языке,потому что российские журналисты не знают украінську мову,а отвечать на языке агрессора не захотел!", "Это его личное желание на каком языке отвечать потому что всем не согласишь", - пишут украинцы в сети.

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