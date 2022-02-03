В Ривненской области во время урока внезапно скончалась ученица 4 класса средней школы Анна Федорова.
Об этом сообщила специалист сектора образования, молодежи и спорта Высоцкой местной общины Светлана Постоева.
Девочка была очень доброй, веселой и жизнерадостной и неразлучной со своей сестрой. По словам Постоевой, преждевременная смерть Анны – это непоправимое горе для родителей, сестры-близнецы Екатерины, родных, близких, друзей и одноклассников. Она отметила, что руководство ОТГ и вся образовательная семья выражают искренние соболезнования семье.
"Нет слов, чтобы выразить всю тоску и скорбь... невероятно тяжело пережить такую потерю родителям, потому что самое ужасное в жизни - хоронить своего ребенка", - написала Светлана Постоева, выражая соболезнования родным умершей девочки.
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В комментариях Светлана Постоева ответила на вопрос одного из пользователей сети и сообщила, что причиной смерти маленькой девочки стала остановка сердца.
Напомним, что скорая с маленьким ребенком внутри попала в ловушку на Харьковщине.
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