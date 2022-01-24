Страшный инцидент произошел с жительницей Волынской области - врачи пытались спасти девушку, но, увы, было слишком поздно.

Трагедия случилась 22 января в одной из многоэтажек по ул. Воинов-афганцев в Луцке. Вечером поступил вызов на линию "103" о том, что с девушкой произошел несчастный случай в ванной, пишет местное издание ИА "Волынские новости".

По прибытию медиков, пострадавшую лет 20-ти уже достали из ванной. Ее пытались реанимировать, но тщетно, врачи констатировали смерть.

Согласно информации ВолиньPost, ссылающихся на собственные источники в правоохранительных органах, девушка погибла в результате поражения электрическим током. На месте работала следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что погибшая принимала ванну, взяв с собой мобильный телефон, который к тому же стоял на зарядке. Видимо, в какой-то момент девушка уронила его в воду и произошло замыкание.

Журналисты напомнили украинцам о бытовых правилах: запрещено пользоваться электрическими приборами в ванной комнате, касаться проводов и приборов мокрыми руками.

Ранее мы рассказывали, о том, что тело 16-летней девушки обнаружили без признаков жизни в уличном туалете в городе Арцизе на Одесщине.

Как рассказали в полиции, девочка погибла в выгребной яме. Она задохнулась парами канализационных газов, когда пыталась достать мобильный телефон, который выронила в яму с фекалиями.

Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, беда случилась со знаменитым актером-красавцем на курорте: «Был найден без сознания...»

Как сообщала Politeka, жизнь украинки трагически оборвалась в Карпатах, новые подробности: «Могла бы отмечать день рождения»

Также Politeka писала о чуде на Рождество: ребенок очнулся после года комы, родители верили в лучшее